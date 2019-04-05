Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ по договору составляют не более 100 календарных дней с момента подписания договора. Оплата Работ по договору осуществляется в следующем порядке: 80% от стоимости работ по выполнению инженерных изысканий. Заказчик оплачивает в течение 30 календарных дней с момента выполнения инженерных изысканий на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  5 экземпляров результата инженерных изысканий (трассировки линейных сооружений/результатов съемки подземных коммуникаций и сооружений/инженерно-топографических планов). Окончательная оплата стоимости выполненных по договору работ с учетом ранее произведенных платежей производится Заказчиком, в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения) по договору на основании следующих документов:  счет на оплату,  счет-фактура,  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением исполнительной сметы, подписанный Сторонами,  5 экземпляров проектной (рабочей) документации,  положительное заключение внутренней экспертизы (согласно процедуре управления проектированием объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ГК «РОСВОДОКАНАЛ»);  результаты оформления земельного(ых) участка(ов) для строительства/реконструкции (заключение и регистрация договора аренды или соглашение о сервитуте и т.п.), зарегистрированный договор аренды (субаренды) в зависимости от разрешенного использования земельного участка;  2 экземпляра технического плана,  согласование проектной (рабочей) документации Администрацией г. Тюмени; Приемка работ производится после получения заключение внутренней экспертизы, согласования проектной (рабочей) документации Администрацией г. Тюмени.