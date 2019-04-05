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Номер извещения
31907655457
Уникальный номер закупки
МИ-015-ПИР-ИП-19
Наименование закупки
МИ-015-ПИР-ИП-19 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельных участков, подготовка технического плана линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водовода д800 мм по ул. Декабристов на участке от железной дороги до ул. Новоселов»; «Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм в районе жилого дома ул. Широтная, 100»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1736
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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МИ-015-ПИР-ИП-19 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельных участков, подготовка технического плана линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водовода д800 мм по ул. Декабристов на участке от железной дороги до ул. Новоселов»; «Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм в районе жилого дома ул. Широтная, 100»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 07:00 GMT +305.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655457Дата и время окончания срока приема заявок МИ-015-ПИР-ИП-19 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельных участков, подготовка технического плана линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водовода д800 мм по ул. Декабристов на участке от железной дороги до ул. Новоселов»; «Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм в районе жилого дома ул. Широтная, 100» г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 07:0005.04.2019 07:0005.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907655457Дата и время вскрытия заявок МИ-015-ПИР-ИП-19 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельных участков, подготовка технического плана линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водовода д800 мм по ул. Декабристов на участке от железной дороги до ул. Новоселов»; «Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм в районе жилого дома ул. Широтная, 100» г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
20.05.2019 12:0020.05.2019 12:0020.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655457Подведение итогов не позднее МИ-015-ПИР-ИП-19 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельных участков, подготовка технического плана линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водовода д800 мм по ул. Декабристов на участке от железной дороги до ул. Новоселов»; «Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм в районе жилого дома ул. Широтная, 100» г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.05.201920.05.2019 12:0020.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655457Подведение итогов не позднее МИ-015-ПИР-ИП-19 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельных участков, подготовка технического плана линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водовода д800 мм по ул. Декабристов на участке от железной дороги до ул. Новоселов»; «Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм в районе жилого дома ул. Широтная, 100» г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ-015-ПИР-ИП-19 Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, оформление земельных участков, подготовка технического плана линейного объекта: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды (датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). Реконструкция водовода д800 мм по ул. Декабристов на участке от железной дороги до ул. Новоселов»; «Реконструкция прочих сетей системы водоотведения. Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм в районе жилого дома ул. Широтная, 100»
Начальная цена
785 674,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
изложены в Приложениях №1.1, №1.2, №3 Закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Тюменская область, г. Тюмень, по ул. Декабристов; - Тюменская область, г. Тюмень, по ул. Широтная;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 474
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