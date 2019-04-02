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Номер извещения
ГП915851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по организации выставочного стенда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
Контактный телефон
+7 985 313-58-84
Факс
Адрес электронной почты
s.p@aviatis.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по организации выставочного стенда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 14:00 GMT +302.04.2019 14:0002.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915851Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по организации выставочного стенда Химки
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 14:0002.04.2019 14:0002.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915851Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по организации выставочного стенда Химки
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 14:0026.04.2019 14:0026.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915851Подведение итогов не позднее выполнение работ по организации выставочного стенда Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по организации выставочного стенда
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
выполнение работ по организации выставочного стенда
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
73.11.13.000
M
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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