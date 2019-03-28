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Номер извещения
ГП915853
Уникальный номер закупки
1/3 ЧФ ММ
Наименование закупки
Предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-27-45
Факс
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Адрес электронной почты
Venera.Muhametgalina@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухаметгалина Венера Аскадулловна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 14:00 GMT +328.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915853Дата и время окончания срока приема заявок предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 14:0028.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915853Дата и время вскрытия заявок предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.Челябинск
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 13:0026.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915853Подведение итогов не позднее предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.04.201926.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915853Подведение итогов не позднее предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Челябинск, ООО "Мечел-Материалы"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
49.41.15.000
34.10.51.119
Документация лота
Кол-во: 0
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