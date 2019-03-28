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    Главная / Торги / Предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.

    Предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915853Дата и время окончания срока приема заявок предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915853

    Уникальный номер закупки

    1/3 ЧФ ММ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проект договора (за тонну)

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-27-45

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Venera.Muhametgalina@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухаметгалина Венера Аскадулловна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 14:00 GMT +328.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915853Дата и время окончания срока приема заявок предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 14:0028.03.2019 14:0028.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915853Дата и время вскрытия заявок предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 13:0026.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915853Подведение итогов не позднее предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915853Подведение итогов не позднее предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    предоставление услуг по перевозке щебня шлакового фр.0-10 в количестве 80 000 тонн самосвалами грузоподъемностью 20-25 тонн, в Аэропорт г. Челябинска.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Челябинск, ООО "Мечел-Материалы"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости оказанных исполнителем услуг, которые приняты Заказчиком по Актам оказанных услуг, производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней, с даты получения Заказчиком счета-фактуры Исполнителя, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    49.41.15.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов

    34.10.51.119

    Автомобили-самосвалы прочие (кроме карьерных самосвалов)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    19.03.2019

    Проект договора (за тонну)

    25.03.2019

    Тех.задание

    26.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по перевозке самосвалами 20-25 тонн"

    Кол-во: 0

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