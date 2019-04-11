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    Главная / Торги / Мебель антистатическая (ESD)

    Мебель антистатическая (ESD)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 09:0011.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655793Дата и время окончания срока приема заявок Мебель антистатическая (ESD)249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907655793

    Уникальный номер закупки

    132

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мебель антистатическая (ESD)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    Изменения в извещении

    уведомление о внесении изменений

    Изменения в извещении

    уведомление о внесении изменений 2

    уведомление о внесении изменений 3

    извещение с изменениями 3

    документация №132 с изменениями 3

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48442 5-00-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    spzakupki861@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ливенцев Владимир Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    мебель

    Список лотов

    Лот 1

    Мебель антистатическая (ESD)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 15:0017.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655793Подведение итогов не позднее Мебель антистатическая (ESD)249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мебель антистатическая (ESD)

    Начальная цена

    4 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.190

    Мебель офисная металлическая прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 1

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