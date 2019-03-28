www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915846
Уникальный номер закупки
238
Наименование закупки
Закупка рельса кранового
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-67-94
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
YU.Kulikova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куликова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 11:00 GMT +328.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915846Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. ЕкатеринбургЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 11:0028.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915846Дата и время вскрытия заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. ЕкатеринбургЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915846Подведение итогов не позднее Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. ЕкатеринбургЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 102.5
Кол-во: 375
Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. Сызрань
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 11:00 GMT +328.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915846Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. СызраньЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 11:0028.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915846Дата и время вскрытия заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. СызраньЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915846Подведение итогов не позднее Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. СызраньЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. Сызрань
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 102.5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.