Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка рельса кранового

    Закупка рельса кранового

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915846Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. СызраньЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915846

    Уникальный номер закупки

    238

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка рельса кранового

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение №1 - Заявка на участие

    Приложение №2 - Анкета

    Типовая форма договора поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-94

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    YU.Kulikova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 11:00 GMT +328.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915846Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. ЕкатеринбургЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 11:0028.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915846Дата и время вскрытия заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. ЕкатеринбургЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915846Подведение итогов не позднее Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. ЕкатеринбургЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915846Подведение итогов не позднее Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. ЕкатеринбургЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка рельса кранового с доставкой до склада ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РЕЛЬС КРАНОВЫЙ; 63; КР100-А; ГОСТ 4121-96 (112 шт)"

    Кол-во: 102.5

    "Позиция 2"

    "РЕЛЬС КРАНОВЫЙ; КР-120; ГОСТ 4121-96 (300шт)"

    Кол-во: 375

    Лот 2

    Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. Сызрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 11:00 GMT +328.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915846Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. СызраньЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 11:0028.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915846Дата и время вскрытия заявок Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. СызраньЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915846Подведение итогов не позднее Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. СызраньЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915846Подведение итогов не позднее Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. СызраньЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка рельса кранового с доставкой до склада АО «ТЯЖМАШ» Самарская область, г. Сызрань

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РЕЛЬС КРАНОВЫЙ; 63; КР100-А; ГОСТ 4121-96 (112 шт)"

    Кол-во: 102.5

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237089
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    593302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237086
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    593284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225252
    Поставка поковок и отливок SA-182
    Поставка поковок и отливок SA-182
    590553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить