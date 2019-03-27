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Номер извещения
ГП915843
Уникальный номер закупки
147-562/19 от 19.03.19
Наименование закупки
фасонный прокат в соответствии с заявкой 147-562/19 от 19.03.19г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
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Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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1) ШВЕЛЛЕР 16У СТ3ПС5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 0,500 т. (440500301801№1-16) 2) ШВЕЛЛЕР 27У СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 4,600 т. (440500301801№1-16) 3) ШВЕЛЛЕР 30У 09Г2С -15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 6,700т.(440500301801№1-16)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 06:00 GMT +327.03.2019 06:0027.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915843Дата и время окончания срока приема заявок 1) ШВЕЛЛЕР 16У СТ3ПС5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 0,500 т. (440500301801№1-16) 2) ШВЕЛЛЕР 27У СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 4,600 т. (440500301801№1-16) 3) ШВЕЛЛЕР 30У 09Г2С -15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 6,700т.(440500301801№1-16) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 06:0027.03.2019 06:0027.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915843Дата и время вскрытия заявок 1) ШВЕЛЛЕР 16У СТ3ПС5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 0,500 т. (440500301801№1-16) 2) ШВЕЛЛЕР 27У СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 4,600 т. (440500301801№1-16) 3) ШВЕЛЛЕР 30У 09Г2С -15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 6,700т.(440500301801№1-16) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 13:3022.04.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915843Подведение итогов не позднее 1) ШВЕЛЛЕР 16У СТ3ПС5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 0,500 т. (440500301801№1-16) 2) ШВЕЛЛЕР 27У СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 4,600 т. (440500301801№1-16) 3) ШВЕЛЛЕР 30У 09Г2С -15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 6,700т.(440500301801№1-16) Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1) ШВЕЛЛЕР 16У СТ3ПС5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 0,500 т. (440500301801№1-16) 2) ШВЕЛЛЕР 27У СТ3СП5-СВ ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 в количестве 4,600 т. (440500301801№1-16) 3) ШВЕЛЛЕР 30У 09Г2С -15 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8240-97 в количестве 6,700т.(440500301801№1-16)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24.10.73.130
32.99.9
Документация лота
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