www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907657496
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка чековой ленты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 17:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ильинская, 83А
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ильинская, 83А
Контактный телефон
+7 831 433-01-60
Факс
Адрес электронной почты
oz@npat.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухин Александр Вадимович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чековой ленты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чековой ленты
Начальная цена
2 116 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
НПАП №1 – филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс» 603950 г.Н.Новгород, ул.Кима 335 НПАП №2 – филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс» 603950 г.Н.Новгород, ул.Удмуртская 40 НПАП №3 – филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс» 603093 г.Н.Новгород, ул.Родионова 171Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МП НИЖЕГОРОДПАССАЖИРАВТОТРАНС
Все закупки и тендеры МП НИЖЕГОРОДПАССАЖИРАВТОТРАНС
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ильинская, 83А
17.12.14.160
17.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 168000
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