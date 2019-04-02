Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку запасных частей для спецтехники для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907655116 Уникальный номер закупки 17 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку запасных частей для спецтехники для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры БВК Юридический адрес 618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95, Почтовый адрес 618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95 Контактный телефон +7 912 880-83-72 Факс +7 3424 29-26-17 Адрес электронной почты monina_ea@bervk.ru Ф.И.О. контактного лица Монина Екатерина Александровна Место рассмотрения предложений Березники Закупки и тендеры Пермский край Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие Ключевые слова:

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