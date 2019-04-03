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Номер извещения
ГП915848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по диагностике и аварийному ремонту горнотранспортного оборудования для филиалов АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-60-44
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Vladislav.Zamalutdinov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Замалутдинов Владислав Шамильевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния оборудования, устранение аварийных отказов оборудования KOMATSU для филиалов АО ХК «Якутуголь» АТА, НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915848Дата и время окончания срока приема заявок Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния оборудования, устранение аварийных отказов оборудования KOMATSU для филиалов АО ХК «Якутуголь» АТА, НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915848Дата и время вскрытия заявок Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния оборудования, устранение аварийных отказов оборудования KOMATSU для филиалов АО ХК «Якутуголь» АТА, НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 12:0010.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915848Подведение итогов не позднее Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния оборудования, устранение аварийных отказов оборудования KOMATSU для филиалов АО ХК «Якутуголь» АТА, НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915848Подведение итогов не позднее Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния оборудования, устранение аварийных отказов оборудования KOMATSU для филиалов АО ХК «Якутуголь» АТА, НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния оборудования, устранение аварийных отказов оборудования KOMATSU для филиалов АО ХК «Якутуголь» АТА, НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
150 чел*ч
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри и Томпонский улус, п. Джебарики-ХаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
33.12.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния, устранение аварийных отказов буровых установок Atlas Copco на филиалах АО ХК «Якутуголь» НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 12:00 GMT +303.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915848Дата и время окончания срока приема заявок Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния, устранение аварийных отказов буровых установок Atlas Copco на филиалах АО ХК «Якутуголь» НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 12:0003.04.2019 12:0003.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915848Дата и время вскрытия заявок Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния, устранение аварийных отказов буровых установок Atlas Copco на филиалах АО ХК «Якутуголь» НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 12:0010.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915848Подведение итогов не позднее Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния, устранение аварийных отказов буровых установок Atlas Copco на филиалах АО ХК «Якутуголь» НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915848Подведение итогов не позднее Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния, устранение аварийных отказов буровых установок Atlas Copco на филиалах АО ХК «Якутуголь» НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Диагностические и регулировочные работы, техническая экспертиза состояния, устранение аварийных отказов буровых установок Atlas Copco на филиалах АО ХК «Якутуголь» НУР (г. Нерюнгри) и УРДХ (п. Джебарики-Хая) на основании разовых заявок.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 чел*ч
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
р. Саха (Якутия), г. Нерюнгри и Томпонский улус, п. Джебарики-ХаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
33.12.24.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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