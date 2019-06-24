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    Главная / Торги / Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.06.2019 11:0124.06.2019 11:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915836Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915836

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Приглашение на участие в процедуре

    Приложение №2 Запрос ТКП

    Опросные листы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ОЛ на регуляторы

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13691

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    a.anyuhina@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.06.2019 11:01 GMT +324.06.2019 11:0124.06.2019 11:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915836Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2019 17:0026.06.2019 17:0026.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915836Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201926.06.2019 17:0026.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915836Подведение итогов не позднее Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением №2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением №2
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    29.13

    Краны и клапаны

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шлюзовая шиберная задвижка размером ножа 400х400 мм глубиной 1,7 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Клапан дыхательный механический с огнепреградителем (непримерзаемый), с ответными фланцами, климатическое исполнение ХЛ1, DN 250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Обратный клапан фланцевый, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, с крепёжными изде-лиями и прокладочным материалом PN 1,6 МПа; DN 150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 20ГЛ, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, с крепёжными изделиями и прокладочным материалом РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 20ГЛ, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, с крепёжными изделиями и прокладочным материалом РN 1,6 МПа; DN 150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с кре-пёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клапан обратный-хлопушка межфланцевый из стали 09Г2С, DN200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Обратный клапан фланцевый, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) PN 1,6; DN 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Клапан дыхательный механический с межфланцевым огнепреградителем с быстросъемной кассетой ОПН, с ответными фланцами, климатическое исполнение ХЛ1, DN 100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Дренчерный клапан с регулировкой давления и электрическим пуском РN 1,6 МПа; DN 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничитель-ными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с кре-пёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кран шаровый фланцевый с ручным приводом КШ.2.2-ВАРК-80-16-00-10 в комплекте поставки: прокладка спирально-навитая термостойкая типа Д с наружным и внутренним ограничительным кольцом СНП-Д-1-1-80-1,6-ГОСТ Р 52376-2005 в количестве 2 шт.; фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 в количе-стве 2 шт.; крепеж; DN 80 PN 1,6 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Обратный клапан фланцевый, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) PN 1,6; DN 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Клапан дыхательный механический с огнепреградителем (непримерзаемый), с ответными фланцами, климатическое исполнение ХЛ1, DN 100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем флан-цевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем флан-цевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спираль-нонавитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилот-ным управлением, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Дренчерный клапан с регулировкой давления и электрическим пуском РN 1,6 МПа; DN 80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением РN 1,6 МПа; DN 80, в комплекте с ответными фланцами из стали 25Л, с крепёжными изделиями и прокладочным материалом Конструкция и размеры фланцев по ГОСТ 12819-80 Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Дренчерный клапан с регулировкой давления и электрическим пуском РN 1,6 МПа; DN 200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Дренчерный клапан с регулировкой давления и электрическим пуском РN 1,6 МПа; DN 150"

    Кол-во: 1

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    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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