Закупка ЗРА по заявке УГ0000042 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шлюзовая шиберная задвижка размером ножа 400х400 мм глубиной 1,7 м" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Клапан дыхательный механический с огнепреградителем (непримерзаемый), с ответными фланцами, климатическое исполнение ХЛ1, DN 250" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Обратный клапан фланцевый, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, с крепёжными изде-лиями и прокладочным материалом PN 1,6 МПа; DN 150" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 20ГЛ, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, с крепёжными изделиями и прокладочным материалом РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 20ГЛ, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, с крепёжными изделиями и прокладочным материалом РN 1,6 МПа; DN 150" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с кре-пёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Клапан обратный-хлопушка межфланцевый из стали 09Г2С, DN200" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Обратный клапан фланцевый, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) PN 1,6; DN 80" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Клапан дыхательный механический с межфланцевым огнепреградителем с быстросъемной кассетой ОПН, с ответными фланцами, климатическое исполнение ХЛ1, DN 100" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Дренчерный клапан с регулировкой давления и электрическим пуском РN 1,6 МПа; DN 250" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80" Кол-во: 8

"Позиция 17" "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничитель-ными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с кре-пёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Кран шаровый фланцевый с ручным приводом КШ.2.2-ВАРК-80-16-00-10 в комплекте поставки: прокладка спирально-навитая термостойкая типа Д с наружным и внутренним ограничительным кольцом СНП-Д-1-1-80-1,6-ГОСТ Р 52376-2005 в количестве 2 шт.; фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 в количе-стве 2 шт.; крепеж; DN 80 PN 1,6 МПа" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Обратный клапан фланцевый, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) PN 1,6; DN 80" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Клапан дыхательный механический с огнепреградителем (непримерзаемый), с ответными фланцами, климатическое исполнение ХЛ1, DN 100" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем флан-цевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем флан-цевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спираль-нонавитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 50" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилот-ным управлением, в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Задвижка клиновая ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами из стали 09Г2С, присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015, исполнение В, тип 11, ряд 1, с крепёжными изделиями (шпилька типа 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 20ХНЗА, гайка по ОСТ 26-2041-96 из стали 20ХНЗА) и прокладочным материалом (спирально-навитые термостойкие типа Д с наружным и внутренним ограничительными кольцами по ОСТ 26.260.454-99) РN 1,6 МПа; DN 80" Кол-во: 6

"Позиция 28" "Дренчерный клапан с регулировкой давления и электрическим пуском РN 1,6 МПа; DN 80" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Регулятор давления «после себя» осевого типа с пилотным управлением РN 1,6 МПа; DN 80, в комплекте с ответными фланцами из стали 25Л, с крепёжными изделиями и прокладочным материалом Конструкция и размеры фланцев по ГОСТ 12819-80 Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Дренчерный клапан с регулировкой давления и электрическим пуском РN 1,6 МПа; DN 200" Кол-во: 2