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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку трубы пластиковой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5
Почтовый адрес
400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24
Контактный телефон
+7 961 060-29-15
Факс
+7 8442 99-88-99
Адрес электронной почты
zakupki@bykovogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стекольникова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Быковский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"Быковский район
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915837Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"Быковский район
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 17:0001.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915837Подведение итогов не позднее Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"Быковский район
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская обл., Быковский р-он, территория Урало-Ахтубинского с/с, 16 км западнее п.Катричев.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БЫКОВОГАЗ
Все закупки и тендеры БЫКОВОГАЗ
Адрес местонахождения
404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5
400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24
25.21.22
22.21.21.121
Документация лота
Кол-во: 17000
Кол-во: 1
Кол-во: 3500
Кол-во: 3500
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