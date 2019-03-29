Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку трубы пластиковой

    Запрос предложений на поставку трубы пластиковой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"Быковский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку трубы пластиковой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Анкета поставщика

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫКОВОГАЗ
    Все закупки и тендеры БЫКОВОГАЗ

    Юридический адрес

    404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5

    Почтовый адрес

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24

    Контактный телефон

    +7 961 060-29-15

    Факс

    +7 8442 99-88-99

    Адрес электронной почты

    zakupki@bykovogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стекольникова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Быковский район

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"Быковский район

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915837Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"Быковский район

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2019 17:0001.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915837Подведение итогов не позднее Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"Быковский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915837Подведение итогов не позднее Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"Быковский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции для УКПГ ООО "БЫКОВОГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Волгоградская обл., Быковский р-он, территория Урало-Ахтубинского с/с, 16 км западнее п.Катричев.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЫКОВОГАЗ
    Все закупки и тендеры БЫКОВОГАЗ

    Адрес местонахождения

    404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24

    Классификатор ОКПД2

    25.21.22

    Трубы, трубки, шланги, рукава и фитинги полимерные прочие

    22.21.21.121

    Трубы из полиэтилена для газопроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    19.03.2019

    Анкета поставщика

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба пластиковая Ф180 ГОСТ Р 50838-2009"

    Кол-во: 17000

    "Позиция 2"

    "Фасонные изделия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Труба пластиковая Ф90 ГОСТ Р 50838-2009"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 4"

    "Труба пластиковая Ф90 ГОСТ Р 50838-2009"

    Кол-во: 3500

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить