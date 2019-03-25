На право заключения договора на поставку напитков безалкогольных для обеспечения объектов ТБО Забайкальского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907654802 Уникальный номер закупки 093/2019-ЗЦ Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку напитков безалкогольных для обеспечения объектов ТБО Забайкальского края (для перепродажи через собственную торговую сеть) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение запроса цен №093-ЗЦ

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