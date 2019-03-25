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Номер извещения
31907654802
Уникальный номер закупки
093/2019-ЗЦ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку напитков безалкогольных для обеспечения объектов ТБО Забайкальского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка напитков безалкогольных для обеспечения объектов ТБО Забайкальского края
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.03.201926.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907654802Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка напитков безалкогольных для обеспечения объектов ТБО Забайкальского краяХабаровск
Подведение итогов не позднее
27.03.2019 05:0027.03.2019 05:0027.03.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654802Подведение итогов не позднее Поставка напитков безалкогольных для обеспечения объектов ТБО Забайкальского краяХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напитков безалкогольных для обеспечения объектов ТБО Забайкальского края
Начальная цена
1 565 676,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты ТБО, расположенные в Забайкальском крае: Чайная «Дружина» Чайная «Багульник» Чайная «Ингода»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
11.07.1
11.07
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23940
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