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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907654707
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка 3D-принтера TotalZ Anyform SLS или эквивалент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Почтовый адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66 доб. 649
Факс
Адрес электронной почты
Vedernikova.T@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка 3D-принтера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка 3D-принтера Центральный
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907654707Дата и время вскрытия заявок Поставка 3D-принтера Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка 3D-принтера
Начальная цена
1 908 866,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
105120, г. Москва, Сыромятнический проезд, дом 6, корп.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВКО СИМВОЛ
Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ
Адрес местонахождения
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
26.20.16
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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