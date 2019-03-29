Закупка фильтров сетчатых по заявке УГ0000040 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Закупка фильтров сетчатых по заявке УГ0000040 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

В соответствии с Приложением №2

В соответствии с Приложением №2 Рассчитать логистику >

В соответствии с Приложением №2

Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фильтр сетчатый DN 100 PN 6,3 МПа фланцевый из стали 09Г2С с дренажным отверстием и резьбой K1/2”; размер ячейки 0,1 мм; в комплекте поставки:прокладка 1-100-6.3-2 ОСТ 26.260.461-99 - 2 шт.; фланец 100-63-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 -2 шт; крепеж" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Фильтр сетчатый DN 50 PN 16 МПа из нержавеющей стали, фланцевый; размер сетки 100 мкм, сменная сетка 200 мкм; температура среды минус 154°С.; ХЛ1; в комплекте поставки: прокладка 1-50-16,0-5 ОСТ 26.260.461-99 - 2 шт.; фланец 50-160-11-1-J-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 - 2 шт, крепеж: шпильки типа 2 исполнения 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 12Х18Н10Т; гайки по ОСТ 26-2041-96 из стали 12Х18Н10Т" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Фильтр сетчатый DN 100 PN 6,3 МПа из нержавеющей стали, фланцевый; размер сетки 100 мкм, сменная сетка 200 мкм; температура среды минус 89°С; ХЛ1; в комплекте поставки: прокладка 1-100-6,3-5 ОСТ 26.260.461-99 - 2 шт.; фланец 100-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 - 2 шт, крепеж: шпильки типа 2 исполнения 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 12Х18Н10Т; гайки по ОСТ 26-2041-96 из стали 12Х18Н10Т" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Фильтр сетчатый DN 250 PN 16 МПа из 09Г2С стали, фланцевый; размер сетки 100 мкм, сменная сетка 200 мкм; ХЛ1; в комплекте поставки: прокладка 1-250-16,0-2 ОСТ 26.260.461-99- 2 шт.; фланец 250-160-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015- 2 шт, крепеж: шпильки типа 2 исполнения 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 12Х18Н10Т; гайки по ОСТ 26-2041-96 из стали 12Х18Н10Т" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Фильтр сетчатый DN 150 PN 10 МПа фланцевый из стали 09Г2С с дренажным отверстием и резьбой K1/2”; размер ячейки 0,1 мм; в комплекте поставки: прокладка 1-150-10-2 ОСТ 26.260.461-99 - 2 шт.; фланец 150-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 - 2 шт.; крепеж" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Фильтр сетчатый DN 250 PN 16 МПа из нержавеющей стали, фланцевый; размер сетки 100 мкм, сменная сетка 200 мкм; ХЛ1; температура среды минус 89°С в комплекте поставки: прокладка 1-250-16,0-5 ОСТ 26.260.461-99 - 2 шт.; фланец 250-160-11-1-J-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 - 2 шт., крепеж: шпильки типа 2 исполнения 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 12Х18Н10Т; гайки по ОСТ 26-2041-96 из стали 12Х18Н10Т" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Фильтр сетчатый DN 350 PN 16 МПа из нержавеющей стали, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и кре-пежом (шпильки типа 2 исполнения 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 12Х18Н10Т; гайки по ОСТ 26-2041-96 из стали 12Х18Н10Т)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Фильтр сетчатый DN 300 PN 16 МПа из нержавеющей стали, фланцевый в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (шпильки типа 2 исполнения 1 по ОСТ 26-2040-96 из стали 12Х18Н10Т; гайки по ОСТ 26-2041-96 из стали 12Х18Н10Т)" Кол-во: 5