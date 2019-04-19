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Номер извещения
ГП915832
Уникальный номер закупки
101/18.03.19/НСТЭЦ/КО/Э
Наименование закупки
101/18.03.19/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по обеспечению интернет - доступа к сервису поиска и отбора персонала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01zeu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запасная Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
101/18.03.19/НСТЭЦ/КО/Э на Оказание услуг по обеспечению интернет - доступа к сервису поиска и отбора персонала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 15:30 GMT +319.04.2019 15:3019.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915832Дата и время окончания срока приема заявок 101/18.03.19/НСТЭЦ/КО/Э на Оказание услуг по обеспечению интернет - доступа к сервису поиска и отбора персонала Салават
Дата и время вскрытия заявок
22.04.2019 07:0022.04.2019 07:0022.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915832Дата и время вскрытия заявок 101/18.03.19/НСТЭЦ/КО/Э на Оказание услуг по обеспечению интернет - доступа к сервису поиска и отбора персонала Салават
Подведение итогов не позднее
23.05.2019 12:0023.05.2019 12:0023.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915832Подведение итогов не позднее 101/18.03.19/НСТЭЦ/КО/Э на Оказание услуг по обеспечению интернет - доступа к сервису поиска и отбора персонала Салават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
101/18.03.19/НСТЭЦ/КО/Э на Оказание услуг по обеспечению интернет - доступа к сервису поиска и отбора персонала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
63.99
63.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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