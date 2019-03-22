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    Главная / Торги / Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузка

    Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915828Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузкаСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915828

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    oksana.timina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимина Оксана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.03.2019 14:00 GMT +322.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915828Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузкаСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.03.2019 14:0022.03.2019 14:0022.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915828Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузкаСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915828Подведение итогов не позднее Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузкаСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка листового проката по н. 150904, 150905, 150906, 150908 погрузка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист"

    Кол-во: 0

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