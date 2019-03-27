Поставка запасных частей и комплектующих для оборудования ИТ для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907658233 Уникальный номер закупки 2/ЭС/МР Номер закупки Наименование закупки Поставка запасных частей и комплектующих для оборудования ИТ для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ Юридический адрес 652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25 Почтовый адрес 652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25 Контактный телефон +7 38475 7-30-19 Факс +7 38475 3-20-89 Адрес электронной почты Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru Ф.И.О. контактного лица Мезурнашвили Ольга Петровна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru