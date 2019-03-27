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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и комплектующих для оборудования ИТ для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Поставка запасных частей и комплектующих для оборудования ИТ для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907658233Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти ИТ и комплектующиеМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907658233

    Уникальный номер закупки

    2/ЭС/МР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и комплектующих для оборудования ИТ для нужд АО "Электросеть" в г. Междуреченске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 05:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1 лист ЗД

    Приложение №1 Техническое задание

    Приложение №2_Проект Договора

    Приложение к Договору Спецификация

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-30-19

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезурнашвили Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти ИТ и комплектующие

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658233Подведение итогов не позднее Запчасти ИТ и комплектующиеМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти ИТ и комплектующие

    Начальная цена

    260 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Горького, 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки для участников , относящихся к СМСП.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.1

    Производство компьютеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторная батарея для ноутбука HP ProBook 6450b (или аналог)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Жесткий диск 2,5” WD5000BEVT (5400rpm) 8 Mb Sata-ll (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "USB-Flash Silicon Power 4 GB Touch 835 (или аналог)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Внешний жесткий диск HDD Toshiba 2.5" CANVIO Connect II [HDTC810EL3AA] 1TB (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Диск- DVD Verbatim DVD+R 4.7Gb (или аналог)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 6"

    "Диск- CD Verbatim CD-R 700 Mb в коробочке (или аналог)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 7"

    "Внешний накопитель USB 3.0 - Flash 32 GB (или аналог)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Блок питания 500W 500W Thermaltake LT-500P (или аналог)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Процессор Intel Core i5 4460 3.20 GHz SocKet 1150(OEM) (или аналог)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Память ОЗУ 4Gb Kingston DIMM DDR3 SDRAM 4Gb(PC 10600, 1333MHz) (или аналог)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Материнская плата ASUS H81M-C Intel H81, Socet 1150,mATX,2xDDR3 (или аналог)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Кулер для процессора S 1150 CoolerMaster CP6-9HDSA-0L- (или аналог)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda [ST3500413AS, ST500DM002] Cache 16MB (или аналог)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Карта памяти Transcend SDHC 8 Гб (или аналог)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "SSD накопитель A-Data SP900 [ASP900S3-256GM-C]2.5", 256 Гб, SATA III (или аналог)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Компьютерная мышь USB A4 Tech OP-620D (или аналог)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Клавиатура USB USB Smartbuy EZ KEY SBK-108U-K (или аналог)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Блок питания ePMP 1000 Spare Power Supply for Radio with Gigabit Ethernet + кабель питания (или аналог)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Аккумуляторная батарея Delta HR 12-12 (12V / 12Ah) (или аналог)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Аккумуляторная батарея Delta HR 12-7.2 (12V / 7.2Ah) (или аналог)"

    Кол-во: 45

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