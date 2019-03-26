Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на разработку дизайн – макетов, изготовление и поставку визитных карточек для работников Госкорпорации «Роскосмос» (повторно)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907654994 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на разработку дизайн – макетов, изготовление и поставку визитных карточек для работников Госкорпорации «Роскосмос» (повторно) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСКОСМОС

Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2 Почтовый адрес 129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2 Контактный телефон +7 495 631-90-09 доб. 2119 Факс Адрес электронной почты zakupka@roscosmos.ru Ф.И.О. контактного лица Толкунова Екатерина Алексеевна Место рассмотрения предложений г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235 Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные Ключевые слова:

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