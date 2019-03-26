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Номер извещения
31907654994
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на разработку дизайн – макетов, изготовление и поставку визитных карточек для работников Госкорпорации «Роскосмос» (повторно)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
Контактный телефон
+7 495 631-90-09 доб. 2119
Факс
Адрес электронной почты
zakupka@roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Толкунова Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка дизайн - макетов, изготовление и поставка визитных карточек для работников Госкорпорации "Роскосмос"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.201927.03.2019 17:0027.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654994Подведение итогов не позднее Разработка дизайн - макетов, изготовление и поставка визитных карточек для работников Госкорпорации "Роскосмос"г. Москва, Бережковская наб., д. 22, каб. 235
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка дизайн - макетов, изготовление и поставка визитных карточек для работников Госкорпорации "Роскосмос"
Начальная цена
262 115,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Бережковская наб., д. 22; г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Все закупки и тендеры ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСКОСМОС
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, корп. 1,2
17.23.13.199
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50000
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