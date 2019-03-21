Щебень гравийный фр.3-10 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 22.03.19 Поставка 23.03-25.03.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП915901 Уникальный номер закупки 5 Номер закупки Наименование закупки Щебень гравийный фр.3-10 М800-1000 F200, лещадность(макс.%) 20,марка истираемости:И-1, радиоакт.1класс, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1%; содержание глины в комках 0%; навал ГОСТ 8267-93 Пробная машина с ПАСПОРТОМ 22.03.19 Поставка 23.03-25.03.19 равными долями Прием по весам 08.00-08.00 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 498 626-55-10 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты elena.sadovnikova@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Садовникова Елена Геннадиевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова: щебень

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