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Номер извещения
ГП915829
Уникальный номер закупки
137
Наименование закупки
поставка электродов графитированных в 2019г.-2020г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 219-54-54
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Elena.Matusyak@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матусяк Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродов графитированных в 2019г.-2020г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 14:00 GMT +325.03.2019 14:0025.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915829Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов графитированных в 2019г.-2020г.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 14:0025.03.2019 14:0025.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915829Дата и время вскрытия заявок Поставка электродов графитированных в 2019г.-2020г.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродов графитированных в 2019г.-2020г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Электроды графитированные диаметром 300 мм в кол-ве 30 тонн в квартал Электроды графитированные диаметром 350 мм в кол-ве 30 тонн в квартал Электроды графитированные диаметром 400 мм в кол-ве 30 тонн в квартал
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-ЛП», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
31.62.15
27.90.13
Документация лота
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
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