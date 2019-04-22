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    Главная / Торги / Запасные части для экскаваторов KOMATSU PC-300-8

    Запасные части для экскаваторов KOMATSU PC-300-8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 09:5522.04.2019 09:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915841Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для экскаваторов Komatsu РС-300-8МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915841

    Уникальный номер закупки

    1143/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для экскаваторов KOMATSU PC-300-8

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Форма коммерческого предложения

    Извещение

    Форма договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1966

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    s.garnov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарнов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для экскаваторов Komatsu РС-300-8

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915841Подведение итогов не позднее Запасные части для экскаваторов Komatsu РС-300-8Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для экскаваторов Komatsu РС-300-8

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево ул. Ухтомского д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щётка стеклоочистителя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Цепь гусеничная"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Форсунка топливная"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "Фильтр масляный ДВС"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Фильтр кабины"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Фильтр гидравлический (пилотный)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Фильтр гидравлический (обратный)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Фара"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Фара"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Уплотнение редуктора хода"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Уплотнение РВД"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Уплотнение РВД"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Уплотнение крышки гидробака"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Трапеция"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Стекло переднее большое"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Стекло заднее"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Стекло двери малое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Стекло двери верхнее"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Стекло двери верхнее"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Стекло боковое малое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Стекло боковое большое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Стекло"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Сапун гидробака"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Рукав высокого давления гидравлический"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Ролик натяжной генератора"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Ремень"

    Кол-во: 27

    "Позиция 39"

    "Ремень"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Ремень"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Реле стартера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "РВД управления сол.рейки до мотор управл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "РВД управления с распр на осн.насос"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "РВД управления с распр на осн.насос"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "РВД управления с распр на насоса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "РВД управления клапана хода"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "РВД управления клапана хода"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "РВД управления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "РВД управления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "РВД управления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "РВД распр- гидромот поворота"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "РВД от распр до мотора поворота"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "РВД от распр до мотора поворота"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "РВД гидроцилиндра рукояти"

    Кол-во: 15

    "Позиция 55"

    "РВД гидравлический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "РВД г/ц рукояти верх."

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "РВД г/ц рукояти"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "РВД г/ц рукояти"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "РВД г/ц рукояти"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "РВД г/м поворота"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "РВД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "РВД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "РВД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "РВД"

    Кол-во: 18

    "Позиция 65"

    "РВД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "РВД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "РВД"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "РВД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Радиатор охладителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Радиатор масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Радиатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Пыльник"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Предохранитель 5А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Масленка"

    Кол-во: 150

    "Позиция 76"

    "Коронка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 77"

    "Комплект уплотнений (г/ц стрела)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 78"

    "Комплект уплотнений (г/ц рукоять)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 79"

    "Комплект уплотнений (г/ц ковш)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 80"

    "Колесо направляющее"

    Кол-во: 18

    "Позиция 81"

    "Клапан"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Каток поддерживающий"

    Кол-во: 36

    "Позиция 83"

    "Каток опорный"

    Кол-во: 126

    "Позиция 84"

    "Звездочка"

    Кол-во: 18

    "Позиция 85"

    "Датчик положения КВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Датчик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Гайка башмачная"

    Кол-во: 920

    "Позиция 89"

    "Втулка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 90"

    "Втулка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    "Втулка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Втулка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Болт опорного катка"

    Кол-во: 504

    "Позиция 94"

    "Болт натяжного устройства"

    Кол-во: 9

    "Позиция 95"

    "Болт катка поддерживающего"

    Кол-во: 144

    "Позиция 96"

    "Болт звездочки"

    Кол-во: 432

    "Позиция 97"

    "Болт башмачный"

    Кол-во: 920

    "Позиция 98"

    "Защита боковая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "РВД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Предохранитель 30А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Предохранитель 20А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Предохранитель 10А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "Штифт в сборе"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Палец"

    Кол-во: 18

    "Позиция 105"

    "Палец"

    Кол-во: 18

    "Позиция 106"

    "Палец коронки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 107"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 30

    "Позиция 108"

    "Натяжитель ремня"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Натяжитель в сборе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Мотор стеклоочистителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Мотор печки"

    Кол-во: 2

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