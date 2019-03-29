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    Главная / Торги / Закупка трубы из стали 20А

    Закупка трубы из стали 20А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции для Южно-Кисловского газоконденсатного месторожденияБыковский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915831

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубы из стали 20А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Анкета поставщика

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫКОВОГАЗ
    Все закупки и тендеры БЫКОВОГАЗ

    Юридический адрес

    404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5

    Почтовый адрес

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24

    Контактный телефон

    +7 961 060-29-15

    Факс

    +7 8442 99-88-99

    Адрес электронной почты

    zakupki@bykovogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стекольникова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Быковский район

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции для Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 09:00 GMT +329.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции для Южно-Кисловского газоконденсатного месторожденияБыковский район

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 09:0029.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915831Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции для Южно-Кисловского газоконденсатного месторожденияБыковский район

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2019 17:0001.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915831Подведение итогов не позднее Поставка продукции для Южно-Кисловского газоконденсатного месторожденияБыковский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915831Подведение итогов не позднее Поставка продукции для Южно-Кисловского газоконденсатного месторожденияБыковский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции для Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Волгоградская область, Быковский р-он, территория Урало-Ахтубинского с/с, 16 км западнее п.Катричев.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЫКОВОГАЗ
    Все закупки и тендеры БЫКОВОГАЗ

    Адрес местонахождения

    404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24

    Классификатор ОКПД2

    24.20.11

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    19.03.2019

    Анкета поставщика

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х6 ГОСТ 8732-78, сталь 20А ГОСТ 21729-76"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 2"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х5 ГОСТ 8732-78, сталь 20А ГОСТ 21729-76"

    Кол-во: 17000

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