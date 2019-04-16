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    Главная / Торги / Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"

    Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 09:0216.04.2019 09:02Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915825Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Типовой договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение к ЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-79

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    petikhinanv@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петихина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    запорная арматура

    Список лотов

    Лот 1

    Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.04.2019 09:02 GMT +316.04.2019 09:0216.04.2019 09:02Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915825Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915825Подведение итогов не позднее Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915825Подведение итогов не позднее Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран противопожарный AVH-65"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой под приварку ALSO Ду50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой под приварку ALSO КШП Ду20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой муфтовый STI Ду50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой муфтовый STI Ду40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "кран шаровой муфтовый STI Ду25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой муфтовый STI Ду20"

    Кол-во: 32

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой муфтовый STI Ду15"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой КШФС Ду65"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Задвижка 31ч6бр Ру10, Ду 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Задвижка 30ч6бр Ру-10, Ду-80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Счетчик воды универсальный ду=25 Рмакс=1,6МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Редукционный клапан ЗРК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Расходомер Труб. СТВ-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кран шаровый фланцевый Ду50 Ру40"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Кран шаровый КШЦФ Ду 25 Ру 40"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый КШЦФ Ду 150 Ру 16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Кран шаровый КШЦФ Ду 100 Ру 16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Кран шаровый КШЦМ Ду 65 Ру40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Кран шаровый КШФ ф-80 Ру16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Кран шаровый КШФ Ду50 Ру40 ALSO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Кран шаровый STI ф-65 г/г Ру-40"

    Кол-во: 172

    "Позиция 23"

    "Кран шаровый STI ф-15 рыч. г/г Ру25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Кран шаровый ALSO КШФДу 80 Ру 16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый ALSO КШФДу 50 Ру 16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Кран шаровый 11б27п Ду25 Ру25 рычаг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Кран шаровый 11б27п Ду20 Ру30 рычаг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Кран шаровый 11б27п Ду15 Ру16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Кран шаровый Ду-50 Стандарт (ВН-ВН) рычаг"

    Кол-во: 75

    "Позиция 30"

    "Кран шаровый Ду-40 Стандарт (ВН-ВН) рычаг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 31"

    "Кран шаровый Ду-32 Стандарт (ВН-ВН) рычаг"

    Кол-во: 95

    "Позиция 32"

    "Кран шаровый Ду-25 Стандарт (ВН-ВН) рычаг"

    Кол-во: 92

    "Позиция 33"

    "Кран шаровый Ду-20 Стандарт (ВН-ВН) рычаг"

    Кол-во: 128

    "Позиция 34"

    "Кран шаровый Ду-15 Стандарт (ВН-ВН) рычаг"

    Кол-во: 101

    "Позиция 35"

    "Кран шаровый Ду-15 Стандарт (ВН-ВН) бабочка"

    Кол-во: 27

    "Позиция 36"

    "Кран шаровый Ду 32 РУ 16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Кран шаровый Ду 15 Ру 40 муфтовый ст."

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой КШТВ 16-200 с эл.пр.Э-250/25-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Кран КШЦФ(КШЦМ) Ду65 Ру40"

    Кол-во: 167

    "Позиция 40"

    "Кран КШЦФ Ду100 Ру16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Кран LD КШЦФ Ду 80/70 Ру 1,6 МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Кран LD КШЦФ Ду 100/80 Ру 1,6 МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Клапан обратный 19ч21бр ф-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Клапан обратный 19с53нж ф-200 Ру40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Клапан обратный 19с38нж Ру63, Ду200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Клапан обратный 19с76нж Ру25, Ду159"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Затвор поворотный Dendor 021F с эл.приводом QT120-03 DN300мм PN16кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Затвор поворотный DENDOR 021F Dn 600 Ph16 с эл.приводом QT 250-03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Затвор поворотный DENDOR 021F Dn 400 Ph16 с эл.приводом QT 120-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Затвор дисковый поворотный Ду80 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Затвор дисковый поворотный Ду50мм Ру16"

    Кол-во: 18

    "Позиция 52"

    "Затвор дисковый поворотный Ду200мм Ру16"

    Кол-во: 7

    "Позиция 53"

    "Затвор дисковый поворотный Ду150 Ру16"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Затвор дисковый поворотный Ду100 Ру16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Задвижка шиберная ЗШ 6,3 Ду300 Ру63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Задвижка шиберная Ду100Ру16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Задвижка шиберная VG 3400 Ду150 Ру10 межфл. Tecofi"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Задвижка 3Ш Ду 200мм (БРС) Ру 6,3Мпа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Задвижка 30ч6бр, Ру-16 Ду50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Задвижка 30с64нж, Ру-25, ф-150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Задвижка 30с15нж, Ру-40, ф-200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Задвижка 30с15нж, Ру-40, ф-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Задвижка 30с15нж, Ру-40, ф-100"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Задвижка 30с15нж Ру40 Ду80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Вентиль 15нж65п, ф-15"

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Вентиль 15Б3р,ф-50 Ру10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Вентиль 15Б3р,ф-20 Ру 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Вентиль 15б1бк Ду 15 Ру16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Вентиль (клапан) 15кч18п,ф-40 Ру16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Вентиль (клапан) 15кч18п,ф-32 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Вентиль (клапан) 15кч18п,ф-25 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Кран шаровой КШТВ 16-150 с эл.пр.Э-250/25-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Кран пробковый 11ч12бк, Ду 200 Ру10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Кран пробковый 11ч12бк, Ду 150 Ру10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 75"

    "Задвижка 30ч6бр, Ру-10, ф-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Задвижка 30с76нж Ру64 Ду200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Задвижка 30с64нж, Ру-25, ф-200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Задвижка 30с64нж, Ру-63, ф-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Задвижка 30с64нж, Ру-63, ф-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Задвижка 30с64нж, ру-25, ф-100"

    Кол-во: 24

    "Позиция 81"

    "Задвижка 31ч6бр, Ду-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Задвижка 30с41нж, Ру-16, ф-80"

    Кол-во: 13

    "Позиция 83"

    "Задвижка 3КЛ2-200-63, Ду-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Задвижка 30с41нж, Ру-16, ф-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Задвижка 30с41нж, Ру-16, ф-200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Задвижка 30с41нж, Ру-16, ф-150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Задвижка 30с41нж, Ру-16, ф-100"

    Кол-во: 19

    "Позиция 88"

    "Задвижка 30с41нж Ду100 РУ16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 89"

    "Задвижка 30с76нж Ру63 (64) Ду200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Задвижка 30с76нж Ру63 Ду50"

    Кол-во: 2

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    589713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211055750
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    Поставка автомобилей КАМАЗ с КМУ
    589734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    28 080 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013472
    Поставка запасных частей для ДЭС (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для нужд АО «СТНГ».
    Поставка запасных частей для ДЭС (Уч "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода) для...
    590200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225769
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортные средства в количестве 8 единиц в соответствии с извещением. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО "Газпром межрегионгаз".
    Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортные средства в...
    592289
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    8 726 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 10:12
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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