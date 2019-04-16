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Номер извещения
ГП915825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-79
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
petikhinanv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Петихина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 09:02 GMT +316.04.2019 09:0216.04.2019 09:02Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915825Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 12:3030.04.2019 12:3030.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915825Подведение итогов не позднее Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорная арматура для филиалов ПАО "Южный Кузбасс"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
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Документация лота
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