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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907655354
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме 03-26-2019 на поставку строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 276-99-60 доб. 4732502616
Факс
--
Адрес электронной почты
aralova@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубарев Константин Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы и принадлежности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:00 GMT +327.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907655354Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы и принадлежностиВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 09:0027.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907655354Дата и время вскрытия заявок Строительные материалы и принадлежностиВоронеж
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 17:0028.03.2019 17:0028.03.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655354Подведение итогов не позднее Строительные материалы и принадлежностиВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы и принадлежности
Начальная цена
2 465 300,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Песок-3989 м куб, щебень 5-20- 184 600 кг, песок 20-40-57 000 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
25.11
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4230.59
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