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Номер извещения
ГП915893
Уникальный номер закупки
1373_ЗП
Наименование закупки
Проведение внутритрубной диагностики газопровода подключения от УКПГ-В Берегового газоконденсатного месторождения до магистрального газопровода «Заполярное-Уренгой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
Контактный телефон
+7 34949 3-24-24
Факс
+7 34949 3-24-11
Адрес электронной почты
Ivanova@pur.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Надежда Александровна
Место рассмотрения предложений
Пуровский район, пгт Уренгой
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Оказание услуг по внутритрубному диагностическому обследованию трубопроводов в соответствии с Техническим заданием.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 13:00 GMT +301.04.2019 13:0001.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915893Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внутритрубному диагностическому обследованию трубопроводов в соответствии с Техническим заданием.Пуровский район, пгт Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 13:0001.04.2019 13:0001.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915893Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внутритрубному диагностическому обследованию трубопроводов в соответствии с Техническим заданием.Пуровский район, пгт Уренгой
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 14:0010.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915893Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внутритрубному диагностическому обследованию трубопроводов в соответствии с Техническим заданием.Пуровский район, пгт Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по внутритрубному диагностическому обследованию трубопроводов в соответствии с Техническим заданием.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием и опросным листом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ямало-Ненецкий АО, Береговое ГКМ, объекты ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
33.11.1
Документация лота
Кол-во: 1
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