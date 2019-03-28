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Номер извещения
ГП915818
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Контактный телефон
+7 905 559-97-63
Факс
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Адрес электронной почты
irina.krivykh@uralmash-kartex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривых Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Юго-Западный
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Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 11:00 GMT +328.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915818Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов»Юго-Западный
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 11:0028.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915818Дата и время вскрытия заявок Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов»Юго-Западный
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915818Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов»Юго-Западный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915818Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов»Юго-Западный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК УЗТМ-КАРТЭКС
Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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