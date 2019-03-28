Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП915818 Уникальный номер закупки 1 Номер закупки Наименование закупки Ремонтно-строительные, специальные работы и оборудование помещений для размещения офиса Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС», расположенных на 17-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2 в здании Делового дома «Демидов» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗТМ-КАРТЭКС

Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС Юридический адрес 117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138 Почтовый адрес 117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138 Контактный телефон +7 905 559-97-63 Факс {} Адрес электронной почты irina.krivykh@uralmash-kartex.ru Ф.И.О. контактного лица Кривых Ирина Анатольевна Место рассмотрения предложений Юго-Западный Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: рис, ремонт

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