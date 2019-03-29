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    Главная / Торги / Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубеж

    Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубеж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654198Дата и время окончания срока приема заявок Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубежг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907654198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубеж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Юридический адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    Почтовый адрес

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-21

    Факс

    +7 499 912-84-21

    Адрес электронной почты

    e.dergacheva@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубеж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654198Дата и время окончания срока приема заявок Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубежг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907654198Дата и время вскрытия заявок Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубежг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 10:0005.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654198Подведение итогов не позднее Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубежг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654198Подведение итогов не позднее Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубежг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубеж

    Начальная цена

    5 745 740,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    287 287,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    287 287,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЭНКИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

    Адрес местонахождения

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,

    107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1

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