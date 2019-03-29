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Номер извещения
31907654198
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубеж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
e.dergacheva@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубеж
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654198Дата и время окончания срока приема заявок Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубежг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907654198Дата и время вскрытия заявок Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубежг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 10:0005.04.2019 10:0005.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654198Подведение итогов не позднее Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубежг. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование от несчастных случаев и медицинских расходов работников ФГУП "ЦЭНКИ", выезжающих за рубеж
Начальная цена
5 745 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
287 287,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
65.12.12.000
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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