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    Главная / Торги / Поставка стоматологических боров

    Поставка стоматологических боров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологических боровОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907654059

    Уникальный номер закупки

    08-03.2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стоматологических боров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    расчет цены

    проект договора

    извещение

    методика

    закупочная документация

    тех задание

    прилж.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Контактный телефон

    +7 3532 73-77-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    admin@stomrostosh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Услуги в области медицинской и стоматологической практики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стоматологических боров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 09:00 GMT +327.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологических боровОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 09:1027.03.2019 09:1027.03.2019 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907654059Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологических боровОренбург

    Подведение итогов не позднее

    28.03.2019 09:0028.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654059Подведение итогов не позднее Поставка стоматологических боровОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654059Подведение итогов не позднее Поставка стоматологических боровОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологических боров

    Начальная цена

    197 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    531шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Газпромовская 72Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязан оплатить стоимость Товара не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения Товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Классификатор ОКПД2

    32.5

    Инструменты и оборудование медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    86.2

    Медицинская и стоматологическая практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинская и стоматологическая практика"

    Кол-во: 531

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