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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку деревянной упаковки для отгрузки экскаватора.

    Запрос предложений на поставку деревянной упаковки для отгрузки экскаватора.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деревянной тары и упаковки для отгрузки экскаватора.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку деревянной упаковки для отгрузки экскаватора.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 1 к извещению.

    Извещение на поставку тары и упаковки.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-41-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Ermishin@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермишин Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деревянной тары и упаковки для отгрузки экскаватора.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деревянной тары и упаковки для отгрузки экскаватора.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 12:0028.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915814Дата и время вскрытия заявок Поставка деревянной тары и упаковки для отгрузки экскаватора.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915814Подведение итогов не позднее Поставка деревянной тары и упаковки для отгрузки экскаватора.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915814Подведение итогов не позднее Поставка деревянной тары и упаковки для отгрузки экскаватора.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деревянной тары и упаковки для отгрузки экскаватора.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения № 1 к извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    16.24.13.110

    Ящики деревянные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение № 1 к извещению.

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деревянная тара и упаковка."

    Кол-во: 0

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