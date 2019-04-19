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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для защиты от электрической дуги для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Поставка спецодежды для защиты от электрической дуги для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для защиты от электрической дугиЩекинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907653961

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для защиты от электрической дуги для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №2 - Проект договора к Документации о закупке

    Приложение №1 - Техническое задание к Документации о закупке

    Приложение №3 - Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого Товара являющегося предметом закупки

    Изменения в извещении

    Извещение и Документация о закупке новая редакция от 10.04.2019

    Уведомление от 10.04.2019 о внесении изменений в Извещение и Документацию о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Юридический адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Почтовый адрес

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Контактный телефон

    +7 48751 7-44-75

    Факс

    +7 48751 7-43-02

    Адрес электронной почты

    KarpuninAV@s-gres.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпунин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Щекинский район

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Одежда, кроме одежды из меха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды для защиты от электрической дуги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2019 14:00 GMT +319.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для защиты от электрической дугиЩекинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    19.04.2019 14:0019.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907653961Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для защиты от электрической дугиЩекинский район

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 23:5930.04.2019 23:5930.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653961Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для защиты от электрической дугиЩекинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 23:5930.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653961Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для защиты от электрической дугиЩекинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для защиты от электрической дуги

    Начальная цена

    2 465 964,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению и Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ул. Энергетиков, д. 1г, г. Советск, Щекинский район, Тульская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению и Документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

    Адрес местонахождения

    301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.1

    Производство одежды, кроме одежды из меха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство одежды, кроме одежды из меха"

    Кол-во: 1

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