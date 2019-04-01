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    Главная / Торги / Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе

    Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районег.Казань ул.Сеченова д.13аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907654008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,

    Почтовый адрес

    420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а

    Контактный телефон

    +7 843 221-90-18

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tatarstan.fbu@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасбиева Илона Эдуардовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Казань ул.Сеченова д.13а

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907654008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районег.Казань ул.Сеченова д.13а

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 09:0001.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907654008Дата и время вскрытия заявок Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районег.Казань ул.Сеченова д.13а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 14:0002.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907654008Подведение итогов не позднее Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районег.Казань ул.Сеченова д.13а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка переносного газоанализатора "Бинар-1П" для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе

    Начальная цена

    263 616,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
    Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,

    420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    28.9

    Производство прочих машин специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин специального назначения"

    Кол-во: 1

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