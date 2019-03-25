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    Главная / Торги / № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 18:0025.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915823Дата и время окончания срока приема заявок № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915823

    Уникальный номер закупки

    23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ГПР_НОВЫЙ

    Техническое задание

    Формы для заполнения

    Рабочая документация

    ГПР

    Список документов направляемых участниками

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 18:00 GMT +325.03.2019 18:0025.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915823Дата и время окончания срока приема заявок № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.03.2019 18:0025.03.2019 18:0025.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915823Дата и время вскрытия заявок № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 15:0031.05.2019 15:0031.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915823Подведение итогов не позднее № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 15:0031.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915823Подведение итогов не позднее № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    на сумму аванса свыше 1 500 000,00 руб с НДС.

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложенной документации. Консультанты по техническим вопросам: ТЗ - Москвичев Максим Владимирович (тел +7(495)287-19-13; ВОР - Кузнецов Виктор Вячеславович (тел+7(495)287-19-19,доб.37-45;

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложенной документации. Срок завершения работ 31.10.2019 г. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО!Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложенной документации, проекта Договора. В случае авансирования требуется указать возможность предоставления банковской гарантии и учтена ли её стоимость в Вашем ТКП.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    43.29.12.110

    Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с ТЗ"

    Кол-во: 0

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