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Номер извещения
ГП915823
Уникальный номер закупки
23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»
Наименование закупки
№ 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-69
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.gorbunova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Таисия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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№ 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 18:00 GMT +325.03.2019 18:0025.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915823Дата и время окончания срока приема заявок № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 18:0025.03.2019 18:0025.03.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915823Дата и время вскрытия заявок № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 15:0031.05.2019 15:0031.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915823Подведение итогов не позднее № 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 23 «Устройство наружного ограждения стадиона» в рамках реализации проекта «Реконструкция стадиона «Машиностроитель» г. Псков»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
на сумму аванса свыше 1 500 000,00 руб с НДС.
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенной документации. Консультанты по техническим вопросам: ТЗ - Москвичев Максим Владимирович (тел +7(495)287-19-13; ВОР - Кузнецов Виктор Вячеславович (тел+7(495)287-19-19,доб.37-45;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложенной документации. Срок завершения работ 31.10.2019 г. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО!Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
43.29.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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