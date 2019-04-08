www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907653905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Анализатора шума и вибрации АССИСТЕНТ нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,
Почтовый адрес
420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а
Контактный телефон
+7 843 221-90-18
Факс
--
Адрес электронной почты
tatarstan.fbu@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасбиева Илона Эдуардовна
Место рассмотрения предложений
г.Казань ул.Сеченова д.13а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Анализатора шума и вибрации АССИСТЕНТ нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653905Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Анализатора шума и вибрации АССИСТЕНТ нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районег.Казань ул.Сеченова д.13а
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907653905Дата и время вскрытия заявок Поставка Анализатора шума и вибрации АССИСТЕНТ нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районег.Казань ул.Сеченова д.13а
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.201909.04.2019 14:0009.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653905Подведение итогов не позднее Поставка Анализатора шума и вибрации АССИСТЕНТ нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районег.Казань ул.Сеченова д.13а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Анализатора шума и вибрации АССИСТЕНТ нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (Татарстан)» в городе Набережные Челны, Актанышском районе
Начальная цена
213 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, ДОМ 13А,
420061, РТ, г. Казань ул. Сеченова, д.13,а
26.51.66.131
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.