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Номер извещения
ГП915803
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования узлов учета кислорода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-84 доб. 387167
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Ekaterina.Petrova2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно оферте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 17:00 GMT +329.03.2019 17:0029.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915803Дата и время окончания срока приема заявок Согласно офертеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 17:0029.03.2019 17:0029.03.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915803Дата и время вскрытия заявок Согласно офертеСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 10:0026.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915803Подведение итогов не позднее Согласно офертеСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно оферте
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно оферте
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно офертеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
26.51.84.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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