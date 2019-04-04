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    Главная / Торги / поставка кабельной продукции

    поставка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проводов монтажныхМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907653699

    Уникальный номер закупки

    308

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 495 484-00-10

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проводов монтажных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проводов монтажныхМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.04.2019 18:0009.04.2019 18:0009.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907653699Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка проводов монтажныхМосква

    Дата и время проведения

    10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907653699Дата и время проведения Поставка проводов монтажныхМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.04.2019 12:0516.04.2019 12:0516.04.2019 12:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653699Подведение итогов не позднее Поставка проводов монтажныхМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.04.201916.04.2019 12:0516.04.2019 12:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653699Подведение итогов не позднее Поставка проводов монтажныхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проводов монтажных

    Начальная цена

    1 348 656,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с разделом 4 «Техническое задание» и с разделом 5 «Проект договора».

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 110.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с разделом 5 «Проект договора».
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.192

    Провода монтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 239500

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