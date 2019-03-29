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Номер извещения
31907653668
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОПРОКАТА ДЛЯ НУЖД АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
Почтовый адрес
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
Контактный телефон
+7 4922 44-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
konkurs@vladoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Амплеева Лариса Владимировна
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отбор организации для заключения договора на поставку металлопроката для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 11:59 GMT +329.03.2019 11:5929.03.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653668Дата и время окончания срока приема заявок Отбор организации для заключения договора на поставку металлопроката для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир» Согласно документации по проведению запроса предложений
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 12:0029.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907653668Дата и время вскрытия заявок Отбор организации для заключения договора на поставку металлопроката для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир» Согласно документации по проведению запроса предложений
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653668Подведение итогов не позднее Отбор организации для заключения договора на поставку металлопроката для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир» Согласно документации по проведению запроса предложений
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653668Подведение итогов не позднее Отбор организации для заключения договора на поставку металлопроката для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир» Согласно документации по проведению запроса предложений
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отбор организации для заключения договора на поставку металлопроката для нужд АО «Газпром газораспределение Владимир»
Начальная цена
308 225,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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