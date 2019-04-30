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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907653531
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации открытых по составу участников торгов (аукционов, смешанных аукционов, публичных предложений) по реализации объектов недвижимого и движимого имущества (непрофильных активов) для нужд АО «ВНИИГеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, 4
Контактный телефон
+7 495 988-58-07 доб. 1392
Факс
+7 495 988-58-07
Адрес электронной почты
badenikin@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деникин Борис Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации торгов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 10:00 GMT +330.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653531Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по организации торгов Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907653531Дата и время вскрытия заявок Услуги по организации торгов Москва
Подведение итогов не позднее
21.05.2019 10:0021.05.2019 10:0021.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653531Подведение итогов не позднее Услуги по организации торгов Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации торгов
Начальная цена
1 397 949,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом Договора и Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИИГеофизика
Все закупки и тендеры АО ВНИИГеофизика
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, 4
47.91
47.91
Документация лота
Кол-во: 1
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