Оказание услуг по организации открытых по составу участников торгов (аукционов, смешанных аукционов, публичных предложений) по реализации объектов недвижимого и движимого имущества (непрофильных активов) для нужд АО «ВНИИГеофизика»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907653531 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по организации открытых по составу участников торгов (аукционов, смешанных аукционов, публичных предложений) по реализации объектов недвижимого и движимого имущества (непрофильных активов) для нужд АО «ВНИИГеофизика» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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