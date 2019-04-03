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    Главная / Торги / Выполнение технического освидетельствования генератора Т/А ст.№2 на предмет продления срока службы для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Выполнение технического освидетельствования генератора Т/А ст.№2 на предмет продления срока службы для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907670790Дата и время окончания срока приема заявок Техническое освидетельствование генератора ТА ст. №2 на предмет продления срока службыКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907670790

    Уникальный номер закупки

    19/ЮКГРЭС/0045

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение технического освидетельствования генератора Т/А ст.№2 на предмет продления срока службы для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 07:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-13

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olga.Slepukha@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепуха Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое освидетельствование генератора ТА ст. №2 на предмет продления срока службы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 11:0030.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907670790Подведение итогов не позднее Техническое освидетельствование генератора ТА ст. №2 на предмет продления срока службыКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое освидетельствование генератора ТА ст. №2 на предмет продления срока службы

    Начальная цена

    372 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "ЮК ГРЭС" (Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, 20)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ с 15.05.2019г. по 30.07.2019г. Условия оплаты: в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных рабо
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое освидетельствование генератора ТА ст. №2 на предмет продления срока службы"

    Кол-во: 1

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