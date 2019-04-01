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Номер извещения
31907653559
Уникальный номер закупки
130
Наименование закупки
Соль техническая нейодированная галит (помол№2), соль поваренная экстра таблетированная универсальная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48442 5-00-48
Факс
--
Адрес электронной почты
spzakupki861@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ливенцев Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый заводской проезд, дом 1.
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Соль техническая нейодированная галит (помол№2), соль поваренная экстра таблетированная универсальная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653559Дата и время окончания срока приема заявок Соль техническая нейодированная галит (помол№2), соль поваренная экстра таблетированная универсальная249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый заводской проезд, дом 1.
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 10:0001.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907653559Дата и время вскрытия заявок Соль техническая нейодированная галит (помол№2), соль поваренная экстра таблетированная универсальная249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый заводской проезд, дом 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 15:0003.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653559Подведение итогов не позднее Соль техническая нейодированная галит (помол№2), соль поваренная экстра таблетированная универсальная249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый заводской проезд, дом 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соль техническая нейодированная галит (помол№2), соль поваренная экстра таблетированная универсальная
Начальная цена
80 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
08.93.10.115
08.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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