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    Главная / Торги / Поставка овощей 26п

    Поставка овощей 26п

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 15:0026.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка овощейг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907653365

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка овощей 26п

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 10:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса котировок в электронной форме на поставку овощей

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-14

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышкин Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка овощей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.03.201927.03.2019 12:3027.03.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907653365Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка овощейг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2019 15:0027.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653365Подведение итогов не позднее Поставка овощейг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.201927.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653365Подведение итогов не позднее Поставка овощейг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка овощей

    Начальная цена

    665 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар производится безналичным расчетом путем перечисления Покупателем денежных средств в размере 100 (Сто) процентной оплаты на расчетный счет Поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения товара Покупателем и подписания товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    01.13.90.000

    Овощи свежие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.31.12

    Торговля оптовая прочими свежими овощами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими свежими овощами"

    Кол-во: 12090

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