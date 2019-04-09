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    Главная / Торги / Водоочистное оборудование

    Водоочистное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Водоочистное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция Претенденту

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-01 доб. 1331

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    yuliya.loshkareva@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лошкарева Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.114

    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.114

    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.114

    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.114

    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.114

    Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00"

    Кол-во: 1

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    Цена не указана
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