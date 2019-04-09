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Номер извещения
ГП915793
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Водоочистное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-01 доб. 1331
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
yuliya.loshkareva@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лошкарева Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00Москва
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Станция для очистки и подготовки воды 5600-P-NG-877-MP-SPE-0002-00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
28.29.12.114
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00Москва
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка для очистки химически загрязненных сточных вод 5700-P-NG-857-MP-SPE-0006-00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
28.29.12.114
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00Москва
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка для очистки производственно-дождевых и химически загрязненных сточных вод 2400-R-NG-664-MP-SPE-0001-00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
28.29.12.114
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00Москва
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка для очистки бытовых сточных вод 5700-P-NG-865-MP-SPE-0002-00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
28.29.12.114
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915793Дата и время окончания срока приема заявок Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915793Дата и время вскрытия заявок Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00Москва
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 18:0007.11.2019 18:0007.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915793Подведение итогов не позднее Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка для очистки производственно-дождевых сточных вод 5700-P-NG-864-MP-SPE-0001-00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
28.29.12.114
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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