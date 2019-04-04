Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до «31» октября 2019г. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в российских рублях по текущему курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ на дату составления отгрузочных документов (накладной и счета-фактуры).