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Номер извещения
31907653991
Уникальный номер закупки
158/65-А
Наименование закупки
Поставка переплётных материалов
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-70
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Велиоцинский Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка переплётных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 06:00 GMT +304.04.2019 06:0004.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653991Дата и время окончания срока приема заявок Поставка переплётных материаловЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.04.2019 16:0011.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907653991Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка переплётных материаловЕкатеринбург
Дата и время проведения
12.04.2019 10:0012.04.2019 10:0012.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907653991Дата и время проведения Поставка переплётных материаловЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 16:0012.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653991Подведение итогов не позднее Поставка переплётных материаловЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка переплётных материалов
Начальная цена
5 158,18
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
13.96.14.199
13.96
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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