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    Главная / Торги / Поставка материалов для изготовления мебели

    Поставка материалов для изготовления мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:1201.04.2019 11:12Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915795Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для изготовления мебелиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915795

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для изготовления мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП

    Договор поставки

    образец спецификации к договору поставки

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4386

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.daminov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Даминов Дамир Ильдарович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для изготовления мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 11:0011.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915795Подведение итогов не позднее Поставка материалов для изготовления мебелиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для изготовления мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут быстросъемный для ВКК 160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Воздуховод гибкий длина в растянутом состояние (м)-3, диаметр (мм)-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пена монтажная 800 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Воронка для горюче-смазочных материалов"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Саморез с пресс шайбой без сверла 25мм"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 6"

    "Саморез по дереву 3.5х100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Саморез по дереву 3.5х80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Саморез по дереву 3.5х65"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Саморез по дереву 3.5х50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Саморез по дереву 3.5х32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Саморез по дереву 3.5х16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Саморез мебельный 30мм (желтый)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 13"

    "Саморез мебельный 16мм (желтый)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 14"

    "Лак по дереву SAERLAK AF7220/00"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Клей для дерева Kleiberit PUR (0.5л)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Растворитель № 646"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Шпаклевка по дереву цвет (Дуб)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Шпаклевка по дереву цвет (Сосна)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Шпаклевка по дереву цвет (Лиственница)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Фанера 12 мм 2440х1220мм ФСФ сорт 3/4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Фанера 10 мм 2440х1220мм ФСФ сорт 3/4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Фанера 8 мм 2440х1220мм ФСФ сорт 3/4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Фанера 4 мм 2440х1220мм ФСФ сорт 3/4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "OSB 3 плита 12мм Х 1250 Х 2500мм Kronospan (Кроношпан)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "ДВП (Оргалит) хвоя 1220 Х 2440 Х 2,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Кабель крышка для офисного стола"

    Кол-во: 300

    "Позиция 27"

    "Полкодержатель металлический "дупло""

    Кол-во: 2000

    "Позиция 28"

    "Уголок мебельный ПВХ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 29"

    "Уголок крепежный стальной 30х30мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Навес пластина, стальной для подвешивания полок шкафов"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 31"

    "Роликовые направляющие GTV белые 1,2 мм. L=400 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 32"

    "Подпятник мебельный ПВХ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 33"

    "Петля карточная 40*40 Арт: 50521"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "H100A020112 Петля накладная BOYARD.jpg"

    Кол-во: 500

    "Позиция 35"

    "Эксцентрик мебельный Minifix 15, H=12мм, ДСП-16 мм. PRM0040 в комплекте"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 36"

    "Заглушка мебельная для шурупа конформат (цвет Бук натур)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 37"

    "Ручка ANZIO L-096, старое золото Артикул: UZ-ANZIO-96-04"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Шуруп конформат (евровинт) 50мм"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 39"

    "ЛДСП 16 мм 2,5*1,83 Кроношпан Бук бавария 0381\PR\PR"

    Кол-во: 200

    "Позиция 40"

    "Кромка мебельная UP ПВХ - ( L ) Бук натур WH1519 19/0,4 мм (200м) без клея"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Кромка мебельная UP ПВХ - ( U,L ) Бук бавария светлый WH1387 19/1 мм (200м) без клея"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Клей-расплав Nobelmelt NB-100 25кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "ВКК 160 канальный вентилятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Хомут быстросъемный для ВКК 160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Воздуховод гибкий длина в растянутом состояние (м)-3, диаметр (мм)-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ВКК 160 канальный вентилятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Метла полипропиленовая с ручкой"

    Кол-во: 10

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