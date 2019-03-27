Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Начало поставки: не позднее 10 дней с момента подписания договора. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 15 июня 2019г. года согласно настоящей спецификации. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств в размере 100% от стоимости поставленной продукции на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) дней с момента поступления продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на продукцию).