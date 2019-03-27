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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и расходных материалов в Ленинградскую область

    Поставка электрооборудования и расходных материалов в Ленинградскую область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования и расходных материалов в Ленинградскую областьМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915790

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и расходных материалов в Ленинградскую область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 131

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    kozyrev_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования и расходных материалов в Ленинградскую область

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 16:0010.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915790Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования и расходных материалов в Ленинградскую областьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и расходных материалов в Ленинградскую область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Козыреву Андрею Владимировичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.131) , e-mail: kozyrev_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки - DDP, д. Ханике, Куземкинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, Ленинградской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 30 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки до 15.05.2019г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.190

    Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бита шестигранная с магнитом м8 (65мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Шина Pe 63.12 на Din рейку N 63.12 EKF Sn 0-63-12 d С-Ж"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Шина нулевая Navigator 71 183 NBB-M69-12P/B на Din рейку"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Автоматический выключатель DEKraft C40А трехполюсной ВА-101 4.5кА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Автоматический выключатель DEKraft C63А трехполюсной ВА-101 4.5кА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Автоматический выключатель DEKraft C100 А трехполюсной ВА-201 10кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Пена огнестойкая SOUDAL Soudaform 750ml (трубка) в комплекте"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Металлический уголок 50х50х5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Мегаомметр ЭСО202/1Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Корпус для размещения низковольтного оборуд. Щит ТИП407RX IP66 исп. -навесное раз.:400х600х240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "CONTAKT CLEANER Уиверсал. очист. для электрооборудования RED 400ml."

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "URETHANE CLEAR Высококачественное защитное устр. и изолир. покрытие 400ml (синий)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Т1209 Металлорукав МПГ32 в черн. ПВХ оболочке 32мм.(d-40.0 mm внешн., d-30.4 mm внутр.)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Копофлекс труба ПНД d-75мм 450Н"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Припой с канифолью ПОС-61 пруток 20гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Паяльная кислота Rexant 30ml."

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Паяльник TDM Гранит ПЭ-60 60 Вт. 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Розетка ВЕМ 10-242 (ОУ) Розетка 2Гн. (3) с крышкой, каучуковая 16А 220В IP55 (10/120)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Вилка однофазная 2Р+Ре 1х16А каучук 230В (106-0400-0105/105)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Розетка накладная Plexo 069733 "евр" с крышкой, со шторками 230 В IP55 о/п серая Legrand Ю6968"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Вилка кабельная переносная 3P+N+E 32А 415В IP67 ABB CEWE"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Кабельная розетка переносная 3P+N+E 32А 415В IP67 ABB CEWE"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Изолента ПВХ 19х20 Черная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Изолента ПВХ 19х20 Зеленая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Изолента ПВХ 19х20м Желтая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Изолента ПВХ 19х20м Красная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Изолента ПВХ 19х20м Желта/Зеленая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Шайба М10 увеличенная оцинкованная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Шайба М8 увеличенная оцинкованная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шайба М6 увеличенная оцинкованная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Гайка оцинкованная М10 шестигранная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Гайка оцинкованная М8 шестигранная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Гайка оцинкованная М6 шестигранная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Болт оцинкованный М10х40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Болт оцинкованный М8х30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Болт оцинкованный М6х40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Наконечник НШВИ 25-16 медный втулочный изолированный на 1 провод ПВХ Г3949"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Наконечник медный ТМЛ 50-10 JG-50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Наконечник медный ТМЛ 25-8 JG-25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Наконечник медный ТМЛ 10-6 JG-10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Термоусаживающая трубка с клеевым слоем 3М MDT - A 12/3 1х1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Термоусаживающая трубка с клеевым слоем 3М МDT - А 90/36 1х1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Термоусаживающая трубка с клеевым слоем 3М МDT - А 50/18 1х1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Термоусаживающая трубка с клеевым слоем 3М МDT - А 32/7.5 1х1000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Стяжки кабельные КСС 8x500 (б) 1уп./100шт. Forlisflex"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Стяжки кабельные КСС 8х300 (б) 1уп./100шт. Forlisflex"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Стяжки кабельные КСС 4х300 (б) 1уп./100шт. Forlisflex"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Клемная колодка ЗНИ-25 (Серая)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Клемная колодка ЗНИ-50 (Серая)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Набор ключей рожковый Холдер ДТ/20 (510580) от 8до 24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Лампа Waker Neuson 1000Вт. LTN 6L (5000160191) E40 металло-галогеновая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Прожектор светодиодный SMD 150W IP65 230Вт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Фен строительный 230Вт., Bosch GHG 20-63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Тестер - клещи Зубр Профи PRO 824 (59842)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Кабель КГ 3х1,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 56"

    "Кабель КГ 3х2,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 57"

    "Кабель КГ 4х25"

    Кол-во: 250

    "Позиция 58"

    "Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 длина 31.5см."

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Набор инструмента электрика НИЭ-02, инструмент КВТ-2"

    Кол-во: 2

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