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    Главная / Торги / Закупка модельного комплекта Поддон

    Закупка модельного комплекта Поддон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915781Дата и время окончания срока приема заявок Закупка модельного комплекта ПоддонКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915781

    Уникальный номер закупки

    132

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка модельного комплекта Поддон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 08:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка модельного комплекта Поддон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.03.2019 09:00 GMT +322.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915781Дата и время окончания срока приема заявок Закупка модельного комплекта ПоддонКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.03.2019 09:0022.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915781Дата и время вскрытия заявок Закупка модельного комплекта ПоддонКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915781Подведение итогов не позднее Закупка модельного комплекта ПоддонКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка модельного комплекта Поддон

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.50.140

    Модели литейные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка модельного комплекта Поддон черт.13407.75.00-3"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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