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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915780
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предварительный выбор поставщика на поставку модульной станции пенного пожаротушения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5
Почтовый адрес
400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24
Контактный телефон
+7 961 060-29-15
Факс
+7 8442 99-88-99
Адрес электронной почты
zakupki@bykovogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стекольникова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Быковский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно опросного листа
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская область, Быковский р-он, территория Урало-Ахтубинского с/с, 16 км западнее п.КатричевРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БЫКОВОГАЗ
Все закупки и тендеры БЫКОВОГАЗ
Адрес местонахождения
404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5
400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24
28.7
25.29.12.199
25
Документация лота
Кол-во: 1
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