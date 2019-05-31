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    Главная / Торги / Предварительный выбор поставщика на поставку модульной станции пенного пожаротушения

    Предварительный выбор поставщика на поставку модульной станции пенного пожаротушения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2019 17:0031.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915780Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для Южно-Кисловского газоконденсатного месторожденияБыковский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915780

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный выбор поставщика на поставку модульной станции пенного пожаротушения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    анкета поставщика

    Опросный лист

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫКОВОГАЗ
    Все закупки и тендеры БЫКОВОГАЗ

    Юридический адрес

    404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5

    Почтовый адрес

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24

    Контактный телефон

    +7 961 060-29-15

    Факс

    +7 8442 99-88-99

    Адрес электронной почты

    zakupki@bykovogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стекольникова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Быковский район

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915780Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для Южно-Кисловского газоконденсатного месторожденияБыковский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно опросного листа

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Волгоградская область, Быковский р-он, территория Урало-Ахтубинского с/с, 16 км западнее п.КатричевРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЫКОВОГАЗ
    Все закупки и тендеры БЫКОВОГАЗ

    Адрес местонахождения

    404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5

    400050, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.62, оф.18-24

    Классификатор ОКПД2

    28.7

    Металлоизделия готовые прочие

    25.29.12.199

    Емкости из прочих металлов для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект договора

    19.03.2019

    анкета поставщика

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модульная станция пенного пожаротушения"

    Кол-во: 1

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