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Номер извещения
31907652727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка эмали для хозяйственных нужд филиалов АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 08:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-84 доб. 239
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудницкий Олег Викторович
Место рассмотрения предложений
Сургут
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка эмали для хозяйственных нужд филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка эмали для хозяйственных нужд филиалов АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
1 490 966,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
20.30.22.110
20.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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