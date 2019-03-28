ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме на фрахтование автотранспортных средств, для осуществления перевозки пассажиров без расписания во II квартале 2019г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907652751 Уникальный номер закупки 25у Номер закупки Наименование закупки ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме на фрахтование автотранспортных средств, для осуществления перевозки пассажиров без расписания во II квартале 2019г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

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