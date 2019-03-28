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Номер извещения
31907652751
Уникальный номер закупки
25у
Наименование закупки
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме на фрахтование автотранспортных средств, для осуществления перевозки пассажиров без расписания во II квартале 2019г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 08:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-06
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышкин Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Фрахтование автотранспортного средства для осуществления перевозки пассажиров без расписания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2019 15:00 GMT +328.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652751Дата и время окончания срока приема заявок Фрахтование автотранспортного средства для осуществления перевозки пассажиров без расписанияХанты-Мансийский
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 15:0028.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907652751Дата и время вскрытия заявок Фрахтование автотранспортного средства для осуществления перевозки пассажиров без расписанияХанты-Мансийский
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 09:0029.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652751Подведение итогов не позднее Фрахтование автотранспортного средства для осуществления перевозки пассажиров без расписанияХанты-Мансийский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фрахтование автотранспортного средства для осуществления перевозки пассажиров без расписания
Начальная цена
1 640 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск, по заявкам межгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
49.3
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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