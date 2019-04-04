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    Главная / Торги / Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653079Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907653079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ТЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 10:00 GMT +304.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907653079Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 10:0004.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907653079Дата и время вскрытия заявок Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    16.05.2019 14:0016.05.2019 14:0016.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653079Подведение итогов не позднее Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.05.201916.05.2019 14:0016.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907653079Подведение итогов не позднее Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств РС для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    642 845,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Закупочная документация

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрического оборудования"

    Кол-во: 12

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